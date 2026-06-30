翁文通1.05億沽山頂La Hacienda洋房　一年八度沽貨套9億

山頂超級豪宅近日錄得大幅蝕讓。資深豪宅投資者翁文通持有的山頂加列山道29號La Hacienda一幢洋房，剛以1.05億元易手。綜合翁文通過去一年沽出8項物業，合共套現約8.82億元。



資料顯示，是次成交物業為La Hacienda 加列山道29號12號洋房，連同G12及R11號兩個車位。該物業位於傳統山頂頂級豪宅地段 , 實用面積約2,756平方呎，以1.05億元成交，折合呎價約38,098元。

新買家料為心臟科專科醫生

新買家登記為姓陳，與本港一位著名心臟科專科醫生同名。陳醫生於6月26日以1.05億買入該單位。

山頂加列山道29號La Hacienda一幢洋房，剛以1.05億元易手。

原業主包括資深投資者翁文通

原業主為豐景企業有限公司（RICH VISION ENTERPRISES LIMITED），公司董事包括李妙常、翁澤坤、翁文通及翁樹果。

其中，翁文通為資深豪宅投資者，近期亦活躍於豪宅物業買賣，本年初剛以6,720萬元沽出La Hacienda A座低層一個三房單位，持貨近16年帳面蝕讓逾一成，同時又以3.47億元沽出南區淺水灣道110號B屋，持貨19年帳勁賺逾兩億。

過去一年沽8項物業、套現8.82億

至於在2025年，他亦至少三度沽貨，包括在12月以2,700萬元沽出深灣9號三房戶，而在8月份則以2,700萬元沽出一幢西貢洋房，同年6月份則以7,000萬元賣出貝沙灣相連戶。綜合翁文通過去一年沽出8項物業，合共套現約8.82億元。

山頂加列山道29號「La Hacienda」。（資料圖片 / 代理提供）

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