SIERRA SEA兩房695萬沽　1年短炒帳面狂升5成　外區客買入渡假用

樓市氣氛轉旺，西沙SIERRA SEA再錄短炒大升個案。該樓盤一伙兩房單位最新以695萬元成交，呎價約15,688元。原業主於2025年5月以約472萬元一手購入單位，持貨1年，帳面大賺223萬元或約47.2%。若扣減入市成本，料實賺約逾200萬元。



SIERRA SEA 兩房695萬沽

美聯物業高級分區營業經理丘仲文表示，是次成交為SIERRA SEA 1A期3座低層E室，實用面積約443平方呎，屬兩房間隔，座向西南，享內園景觀。單位原本叫價710萬元，在議價15萬元後以695萬元沽出，呎價約15688元。

至於新買家為外區客，睇樓共2次，因鍾情項目規模龐大且環境優美，適合渡假用途，加上會所設施充裕，即帶票前睇樓議價入市。

↓↓SIERRA SEA 1A期3座低層E室↓↓

西沙SIERRA SEA 。（黃祐樺攝）

持貨1年轉手 扣使費賺逾200萬

據知，原業主於2025年5月以約472萬元入市投資，持貨至今約1年，是次轉手帳面獲利約223萬元，單位期內升值約47.2%。

若扣減佣金、印花税等交易使費約21.36萬後，料該業主實賺約201萬元。

西沙SIERRA SEA 。（黃祐樺攝）

西沙SIERRA SEA。（黃祐樺攝）

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