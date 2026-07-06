仲量聯行料息口「有加無減」　成樓市最大憂慮　升幅上半年已實現

本港樓市上半年迎來爆發式增長，一手成交額創半年度歷史新高。仲量聯行今日（6日）發布2026年上半年香港地產市場回顧，指出住宅市場受減息及人才政策帶動，樓價溫和回升 , 惟下半年息口或「只有加，無減」，將成住宅市場最大憂慮。該行預計，整體私人住宅全年樓價升幅5%至10%，惟大部分升幅已於上半年實現，下半年樓價將企穩，上升動力有限；全年一手總成交量有望達約23,000宗，創2019年以來新高。



住宅市場靠內地資金不可或缺

仲量聯行香港主席曾煥平表示，上半年整體樓價升7.4%，較2025年3月低位累計反彈13%。首5個月整體住宅成交量按年升44.2%，一手成交量更大增56.3%，成交額創半年度歷史新高。

仲量聯行香港主席曾煥平(右一)。

他指出 , 基於內地買家需求強勁，令租金向上，租金上升推動租客「轉租為買」。內地資金及人才計劃持續注入新需求，曾煥平強調樓市反彈「內地資金不可或缺」，來港人才及內地買家成為新增購買力的重要來源。另外，GDP復甦帶動購買力，本港經濟首季按年增長5.9%；人才計劃持續輸入新需求。

貨尾庫存大幅消化 需求或超越供應

曾煥平指出，銷情熾熱大幅加快市場「去貨」速度。貨尾庫存由2023年12月高峰101.6個月，大幅縮短至約44個月。他認為「庫存與需求已平衡，甚至有需求大於供應的跡象，庫存對樓市不會是負擔」。

他同時指出，基於早年發展商推遲樓盤發展進度，未來樓市供應或將出現斷層，新供應減少將最影響2027年。

下半年四大逆風 市場已見放慢

儘管上半年數據亮麗，曾煥平對下半年態度審慎，直言「最近成交量已放慢，反映市場正在減速，原因不僅是世界盃因素」。

息口「只有加，無減」成下半年最大憂慮

曾煥平指出，「息口減無望，只有加，無減」，美國通脹壓力未除，年內有機會加息。一旦加息，將增加發展商融資及持貨成本壓力，或會用優惠價出貨，加劇樓價壓力；銀行對住宅按揭維持審慎，或削弱買家入市能力。

他續指，股市波動及內地資本管制為兩大隱憂。恒生指數年內曾創今年新低，股市表現波動，一定程度上削弱了投資者入市信心。中國對外直接投資（ODI）的管控機制可能限制內地資金外流，暫時影響股票市場，其後亦將影響樓市，或削弱本港住宅市場的一大購買力。

另外，基於貿易及地緣政治風險升溫，環球貿易摩擦及地緣政治不確定性，曾煥平對下半年態度審慎。

下半年預測：升幅有限 一手望創6年新高

曾煥平預計，整體私人住宅全年樓價升幅5%至10%，惟大部分升幅已於上半年實現；下半年樓價上升動力有限。豪宅市場全年資本及租金價格料升5%。整體而言，今年一手總成交量有望達約23,000宗，創2019年以來新高。

對於市場關注的「短炒」現象，曾煥平認為屬個別例子，未形成炒風，不擔心政府干預，不會有辣招。

北部都會區供應「逐步增加」 市場可消化

就北部都會區發展，曾煥平表示，北都住宅供應是逐步增加，而非一次過大量湧現，市場可消化，不太擔心影響樓價。

仲量聯行評估及諮詢部主管區建強建議政府以產業優先、基建先行，並參考市場反應靈活調整推地步伐。他續指洪水橋片區獲多個財團合資參與，反映市場各取所需，看好該區發展。

他表示：「政府可考慮降低土地招標門檻，令更多財團可參與競投，為市場引入更多新資金。同時，政府應適時推出土地，並在『按實補價』模式下實施更具彈性的地價支付安排，以提升產業發展動力。畢竟，北部都會區發展的當前目標，是優先促進經濟及產業發展，而非盡量提高地價收入。」

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