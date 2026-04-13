仲量聯行：近年市況低迷令賣地減少　 料2027至28年新樓供應回落

仲量聯行今天（13日）發佈的《香港住宅銷售市場綜述》，指出香港住宅物業市場短期供應量貼近高峰，但近年政府成功售出的私人住宅地皮顯著減少，按政府及公營機構成功標售的地皮計算，於2023/24至2025/26財政年度可建住宅單位的三年平均數約為6,000伙，較過往顯著減少，將導致可供出售的一手單位數量在2027至28年間出現低位。



市況低迷令土地供應量減少

根據私人住宅地皮數據顯示，包括政府賣地、市區重建局項目以及港鐵公司招標在內的土地供應，可興建的單位於2017/18至2021/22財政年度的五年平均數約為每年11,000伙。其後，於2023/24至2025/26財政年度數據均顯著回落至約每年6,000伙，降幅約45%。土地供應量顯著減少的主要原因在於市況低迷，發展商對投地抱觀望態度導致頻繁流標，以致政府對賣地採取更謹慎的態度，預計將對一手私人住宅供應量產生滯後影響。

料2027至28年住宅新供應回落

鑑於香港由成功購地至新項目預售推出的發展周期一般為三至四年，近年土地供應減少預計將導致可供出售的一手單位數量於2027至2028年左右出現低位。此預期與市場普遍評估吻合，顯示該期間落成量及一手市場推盤量可能放緩，其後將因應北部都會區等新發展區加強土地開發，供應量有望逐步復甦。

土地資源競爭加劇 料發展商未來積極投地

仲量聯行項目策略及顧問部資深董事李遠峰表示，隨著供應過剩逐步消退，發展商急於推盤清貨的壓力有所減輕。在銷售市場復甦的背景下，發展商較以往季度更有條件採取穩健的銷售策略。此外，對有限土地資源的競爭將會加劇，預計將促使發展商在未來政府賣地中更積極競投。

仲量聯行項目策略及顧問部資深董事李遠峰。

住宅市場將由供應過剩過渡至趨向緊張

仲量聯行研究部資深董事鍾楚如指，近年政府成功售出的私人住宅地皮顯著減少，加上房屋局統計數字顯示去年私人住宅動工量創五年新低，僅為8,800伙，進一步顯示住宅新供應將會回落的趨勢。

中期而言，香港住宅市場正從供應過剩的階段，過渡至供需或會趨向緊張的時期，此轉捩點將在未來數年對價格抗跌能力、發展商在土地收購及項目發展的策略、銷售及市場推廣手法等產生重大影響，預計將為整體住宅市場價格提供穩定支持。