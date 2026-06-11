樓市復甦新盤定價不再克制　仲量聯行：熱門新盤個別單位加價30%

香港樓市回暖。仲量聯行最新發佈的《香港住宅銷售市場綜述》指出，樓市穩步復甦，發展商不再以低價求量，加推單位的加價幅度不再克制，今年主要區域推售的新盤首批單位平均呎價已較過去4年的低位反彈約15%。



仲量聯行項目策略及顧問部資料顯示，2025年許多新盤僅視乎單位質素輕微加價2至5%，或原價加推，發展商態度相對審慎。踏入2026年，定價策略轉為進取，熱門項目的個別單位與首批價單單位加幅高達30%。



仲量聯行李遠峰：一改保守定價、不以低價求量

仲量聯行項目策略及顧問部資深董事李遠峰表示，樓價於2025年3月見底，其後在減息周期、內地買家重投香港樓市及市場氣氛改善的帶動下逐步反彈。主要區域的發展商已因應市場變化一改以往保守的定價策略，2026年定價更進取，不但不會再以低價求量，部份熱賣盤的優質單位，加價幅度動輒雙位數百分比，顯示發展商對銷售極具信心。然而，加息機會增加，下半年新盤的加價幅度會較温和，走勢會平穩向上。

以一向較受買家歡迎的港鐵鐵路沿線住宅發展項目為例，均顯示近期價格穩定及呈輕微復蘇的趨勢。將軍澳日出康城的Grand Seasons於去年1月推出，首批折實平均呎價約14,000至15,000元。至今年初，同區海瑅灣 I 新一批單位，折實平均呎價升至約15,500至16,000元，短時間內升幅超過10%。

將軍澳日出康城。

大圍柏傲莊III於今年重推，首批折實平均呎價約21,344元，銷售期間多次加價，部分優質單位呎價高逾25,000元。重推的平均呎價較2021年首批折實平均19,999元上升約6.7%。雖然尚未完全收復2021年高峰水平，但已較市場低位有明顯改善。

大圍柏傲莊。

今年Blue Coast系列單位較首批定價上升最多36%

黃竹坑港鐵站上蓋的Blue Coast系列於2024年首次推出時，折實平均呎價約21,000至22,000元。今年最新價單及成交顯示優質單位呎價企穩在25,000至30,000元，部分高層四房單位呎價更超過30,000元，較首批單位定價上升約19至36%。雖然價格較過去4年低位大幅改善，但仍較2021年高峰時期推出的住宅項目，如同區的晉環首批單位平均呎價約29,689元低約10至20%。

仲量聯行研究部資深董事鍾楚如指，最受內地買家追捧的啟德發展區，其新盤定價錄得最強勁的反彈。區內於2023至2024年推出的住宅項目首批呎價普遍介乎16,000至20,000元，今年區內新盤的優質單位平均呎價已升至23,000元以上，顯示發展商的叫價能力明顯提升。

黃竹坑港鐵站上蓋的Blue Coast系列。

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