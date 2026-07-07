內地客1020萬購西營盤暢園三房連車位　長情業主持貨48年賺近千萬

近年樓市走勢波動，不過長情持貨的業主依然大賺離場。西營盤暢園一伙中層三房單位連車位，新近以1,020萬元易手，實用呎價約13,299元。原業主於1978年購入，持貨長達48年，帳面大賺逾980萬元，物業升值約27倍。



利嘉閣地產西營盤站分行高級經理凌健朗表示，成交單位為暢園中層A室，實用面積約767平方呎，屬3房1套間隔，外望城市景觀，業主原以1,100萬元連車位放售，經議價後減價80萬元，連車位以1,020萬元成交，折合實用呎價約13,299元。

西營盤暢園。

內地客鍾情性價比高 睇樓後即承接

據了解，新買家為內地客，心儀單位間隔寬敞實用，屋苑位置優越，坐落區內豪宅地段，附近名校林立，性價比高，睇樓後即時洽購。

原業主以36.5萬買入 持貨48年賺近千萬

原業主於1978年以約36.5萬元連車位購入單位，持貨約48年，帳面獲利約983.5萬元，接近千萬，物業期內升值約27倍。凌健朗補充，該屋苑現時僅有約兩個單位放盤，入場售價約由1,300萬元起。

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