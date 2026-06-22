內地客月花逾11.16萬租北角海璇三房　呎租99元創北角同類新高

住宅租務市場熾熱。北角海璇一個維港海景三房單位，近日以每月11.16萬元租出，實用呎租高達99元，創北角區同類大三房分層住宅單位新高紀錄。



中原地產北角半山高級資深區域營業董事陳家鴻表示，成交單位為海璇1B期3座中層B室，實用面積1,129平方呎，屬三房一套間隔，前臨一線維港海景。單位以月租111,600元租出，折合實用呎租約99元，呎租創北角區同類單位新高。

內地客承租 方便子女就讀國際學校

消息指，新租客為內地客，心儀屋苑配套及維港海景，由於子女於附近國際學校就讀，為方便上學及往返校園，遂決定承租單位自用。

發展商長線持有 市區一線臨海豪宅

據了解，上述單位由發展商持有，不屬服務式住宅單位，一直以來均用作長線放租。是次成功以新高價租出，反映市區一線臨海豪宅對實力派租客具吸引力。

北角海璇。

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