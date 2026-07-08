湯家驊新抱傳8300萬沽西半山殷然三房　持貨10年賺1737萬

豪宅市場交投活躍，不少名人趁旺市放售手上豪宅。資深大律師兼行政會議成員湯家驊新抱陳宛莛，剛以約8,300萬元沽出西半山殷然一個高層3房單位，持貨約10年，帳面大賺約1,737萬元，物業期內升值約26%。



市場消息指，成交單位為西半山堅道殷然高層C室，實用面積1,701平方呎，屬3房間隔，原叫價9,800萬元放售，議價後以約8,300萬元易手，實用呎價約48,795元。

資深大律師兼行政會議成員湯家驊新抱陳宛莛，剛以約8,300萬元沽出西半山殷然一個高層3房單位。

湯家驊2016年曾資助新抱入市

原業主為陳宛莛，即湯家驊新抱。據了解 , 湯家驊於2016年入市時曾表示有資助新抱支付首期，並指當時年輕人買樓艱難，加上孫女即將出世，需要搬到較大地方居住，故決定出手資助。

持貨10年賺1737萬

陳宛莛於2016 年以約6563萬購入單位 , 持貨約10年。 消息指, 是次交易帳面獲利約1,737萬元，物業期內升值約26%。

同類單位年半升13%

據資料顯示，同廈一個稍高兩層的C室，於2024年底以約7,350萬元易手。相隔約1年半，是次成交單位造價較同類單位上升約13%。

湯家驊

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