汀九嘉富海灣涉13座最大3150呎　先推近沙灘洋房

偉達地產有限公司旗下、位於荃灣汀九麗都灣泳灘畔海景別墅「嘉富海灣GRANDVIEW OCEANIA」今日（8日）上樓書，共涉13座洋房，當中實用面積由2,469至3,150平方呎，每幢洋房設有兩個專屬車位。發展商表示，項目外貌接近竣工，將於短期內正式登場，首階段率先推前排最貼近沙灘的7座洋房。



最大一伙3150平方呎洋房

項目設有13座別墅洋房，當中戶型涵蓋三房至四房間隔，洋房實用面積由2,469平方呎至3,150平方呎，各連683至1,652平方呎花園、536至772平方呎平台、61至140平方呎天台，以及專屬車位。

當中最大一伙為洋房G，實用面積由3,150平方呎，各連987平方呎花園、772平方呎平台、72平方呎天台，私人游泳池，以及專屬車位。洋房原則五房改四房間隔，地下為客飯廳、1樓為休息區，內置樓梯上落。

項目以流線造型設計，該全新外貌接近全面竣工。（發展商提供）

設13座別墅洋房 先推7座前排近沙灘洋房

偉達地產有限公司董事蕭偉霖表示，項目13座別墅洋房流線造型設計，今日公布售樓說明書，將於短期內步入銷售階段，首階段計劃率先推前排近沙灘的7座別墅洋房，並邀請VIP預約參觀。

每戶擁兩個車位

另外，項目每座洋房更設有私家路直通每幢豪宅，每戶備有兩個專屬車位，供住戶停泊車輛。住戶更可經由獨立電梯直達室內各個樓層。

項目每座洋房更設有私家路直通每幢豪宅，每戶備有兩個專屬車位。（發展商提供）

曾由廣東財團持有、惟8年前蝕四成易手

翻查資料，該項前身為已荒廢超過10年的洋房項目「星悦海灣」，原由內房廣東鼎龍集團於2018年3月以10億元，向官恩娜父親、「珍珠大王」官有權等人買入，不過在2024年獲一間具本地發展商背景的基金，斥資6億元買入全盤13幢洋房，並有意投資2.5億元作翻新。而上一手業主內房廣東鼎龍集團大幅蝕讓4成。

↓↓嘉富海灣前身為荒廢超過10年、洋房項目「星悦海灣」↓↓

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