荒廢十年洋房盤大翻身　偉達地產汀九別墅命名「嘉富海灣」涉13幢

偉達地產有限公司旗下位於荃灣汀九麗都灣泳灘畔海景別墅今日（3日）命名為GRANDVIEW OCEANIA嘉富海灣。值得留意，該洋房項目前身為已荒廢超過10年的洋房項目「星悦海灣」，過往曾多次易手，上一手業主為廣東財團，於2024年蝕讓四成轉售整個項目。



該項目位於青山公路汀九段368號。項目涉及13幢洋房，分為Beachfront及SeaFront。Beachfront涉及A、F、G及M洋房，實用面積2,965至3,150平方呎、平台面積788至880平方呎、花園面積987至1,652平方呎，以及天台面積74至142平方呎。

洋房最大3150呎

SeaFront 涉及B、C、D、E、H、I、J、K及L洋房，實用面積2,473至2,494平方呎、平台面積627至672平方呎、花園面積683至1,393平方呎，以及天台面積73至141平方呎。

3月底至4月初開放參觀 料招標形式推出前排別墅

偉達地產董事蕭偉霖表示，項目部署3月底至4月初推售及開放參觀，將以現樓形式推出發售，將率先以招標形式推出前排別墅應市。價錢參考九龍塘、南區以及類近設計間隔的豪宅別墅。

另外設3幢洋房開放參觀，涉及為I座洋房、G座洋房，以及H座洋房。當中I座洋房屬連裝修示範單位，其餘為交樓標準示範單位。由於項目地理優越交通方便，蕭偉霖表示，潛在客群包括經常離港公幹的商務客，以及本地客。

偉達地產由發展商家族成員聯同資深物業投資者創立

偉達地產有限公司屬香港發展商家族成員聯同資深物業投資者共同創立。其中包括以個人名義投資的單頌曦（路勁家族成員及創變未來青年企業家聯盟理事長）、以個人名義投資的蔡頌思（新華集團家族成員），及以集團名義投資的香江國際集團楊華勇。

曾由廣東財團持有、惟7年前蝕四成易手

翻查資料，該項前身為已荒廢超過10年的洋房項目「星悦海灣」，原由內房廣東鼎龍集團於2018年3月以10億元，向官恩娜父親、「珍珠大王」官有權等人買入，不過在2024年獲一間具本地發展商背景的基金，斥資6億元買入全盤13幢洋房，並有意投資2.5億元作翻新。而上一手業主內房廣東鼎龍集團大幅蝕讓4成。

↓↓嘉富海灣前身為荒廢超過10年、洋房項目「星悦海灣」↓↓