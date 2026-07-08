新地錦田新盤「芊御」涉566伙　最細249呎連平台戶　擬明日開價

新地（0016）旗下元朗錦田全新住宅項目「Garden Regency 芊御」今日（8日）上載樓書，涉及566伙，同時開放三伙示範單位予傳媒參觀。發展商表示，最快明日公布首張價單，計劃周六開放示範單位予公眾參觀。項目預計關鍵日期為2027年5月17日。



設566伙 設逾10萬呎會所連園林

項目共設3座住宅大樓，提供566伙，當中第一座一梯17伙，第二及三座一梯12伙，實用面積由約249至570平方呎，戶型涵蓋一房至三房及特色戶，當中約七成為標準兩房戶。同時園林覆蓋率近六成，設逾金間。

最細249呎連平台戶

當中最細一伙為2座2樓C室，及3座2樓F室，實用面積同屬249平方呎，屬一間隔，各連156平方呎平台及83平方呎平台，另最大一伙為1座3至18樓Q室，實用面積屬570平方呎，屬三房間隔。當中1座18樓Q室屬特色戶，連501平方呎天台。

明日開價 最快下周展開首輪銷售

新地代理業務部總經理張卓秀敏表示，項目最快明日公布首張價單，定價會參考YOHO系列及同區一手項目，周六開放示範單位予公眾參觀，最快下星期展開首輪銷售。

左起：新鴻基地產代理業務部總經理林青龍、新地代理業務部總經理張卓秀敏。

新地（0016）旗下元朗錦田全新住宅項目「Garden Regency 芊御」。

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