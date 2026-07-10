白石角站｜中原：料區內短期樓價升一成　業主信心增強或反價！

東鐵綫白石角車站選址落實，車站採日系設計，樓高一層，上層為大堂，地下為候車月台，位於中文大學生物醫學大樓對出，同時有一條行人隧道接駁到白石角站旁邊的新屋苑UNIVERSITY HILL，車站最快2027/28年動工，2033年或之前落成啟用。



對區內樓市有正面刺激

中原地產高級營業董事黃澤文表示，白石角站選址正式落實，位置更貼近科學園及住宅區，交通便利度預期顯著提升，為區內樓市帶來正面刺激。車站落成後，海濱住宅群直接受惠，吸引力將進一步增強，租務及買賣需求同步看俏。

中原地產大埔及新界東豪宅區高級營業董事黃澤文。

料投資者加快入市 區內短期樓價料升一成

黃澤文指，鐵路沿線低密度住宅一向罕有，白石角匯聚鐵路、創科、大學及北都等多重優勢，兼具舒適居住環境與長遠發展潛力，車站建成後將更進一步提升區內優勢，料投資者會加速入市。預期短期內區內樓價可錄約5%至10%升幅，估計部分業主因信心增強而調高叫價，甚至出現反價情況。

港鐵白石角站最終選址位於教大運動場與中文大學羅桂祥綜合生物醫學大樓中間。

01獨家｜白石角站設計圖曝光！

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