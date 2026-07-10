白石角站｜中原：料區內短期樓價升一成 業主信心增強或反價！
撰文：黃祐樺
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東鐵綫白石角車站選址落實，車站採日系設計，樓高一層，上層為大堂，地下為候車月台，位於中文大學生物醫學大樓對出，同時有一條行人隧道接駁到白石角站旁邊的新屋苑UNIVERSITY HILL，車站最快2027/28年動工，2033年或之前落成啟用。
對區內樓市有正面刺激
中原地產高級營業董事黃澤文表示，白石角站選址正式落實，位置更貼近科學園及住宅區，交通便利度預期顯著提升，為區內樓市帶來正面刺激。車站落成後，海濱住宅群直接受惠，吸引力將進一步增強，租務及買賣需求同步看俏。
料投資者加快入市 區內短期樓價料升一成
黃澤文指，鐵路沿線低密度住宅一向罕有，白石角匯聚鐵路、創科、大學及北都等多重優勢，兼具舒適居住環境與長遠發展潛力，車站建成後將更進一步提升區內優勢，料投資者會加速入市。預期短期內區內樓價可錄約5%至10%升幅，估計部分業主因信心增強而調高叫價，甚至出現反價情況。
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