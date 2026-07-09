白石角站｜批兩用地予港鐵起私樓　測量師料每呎地價6000至8000元

四度延期的東鐵綫白石角車站方案今日（9日）揭盅，局方最新建議批兩幅地予港鐵興建私樓，分別位於現時白石角教育大學運動場及馬鞍山大水坑。至於新的教大運動中心，將會遷至毗鄰大埔主校園的洞梓新址，由港鐵提供財務支持。



中原測量師行執行董事張競達估計，兩幅用地每平方呎的樓面地價約6,000至8,000元。他指白石角配套良好，加上兩幅用地靠近港鐵站，料市場反應熱烈。



港鐵白石角站最終選址位於教大運動場與中文大學羅桂祥綜合生物醫學大樓中間。（何頴賢攝）

白石角站及周邊屋苑、中大設施。（香港01）

港鐵需財務支持教大重置運動場

政府今日公布石角車站方案，提到行政長官會同行會原則上同意向港鐵公司批出兩個用地發展私樓，以便為興建白石角車站、重置教大運動中心以及興建相關基礎設施提供財務支持。兩幅用地分別位於教大運動場及馬鞍山大水坑。

測量師：私樓地配套良好近港鐵站 料發展商願意投入

中原測量師行執行董事張競達表示，白石角區内海景住宅樓面地價介乎1萬至2萬元一平方呎，而港鐵今次獲批的私樓用地未算靠海，估計樓面地價稍低，介乎6,000元至8,000元。他又指，白石角區内配套良好，加上兩幅用地臨近港鐵站，相信不少發展商願意投入。

中原測量師行執行董事張競達估計，兩幅用地每平方呎的樓面地價約6,000至8,000元。（資料圖片）

港鐵：正推進項目的詳細規劃及設計方案

港鐵歡迎有關白石角站興建公布，表示會致力平衡營運服務和工程進度，在項目的各個階段透過嚴謹規劃，以應對項目規劃及建造的複雜性。港鐵行政總裁楊美珍表示，正推進項目的詳細規劃及設計方案，致力為社區提供更便捷的交通，並支持香港創新科技的發展。

教大表示，計劃將教大位於白石角的運動中心，遷至毗鄰大埔主校園的洞梓新址。新運動中心計劃約2031年落成，位置更接近校園本部，將配備現代化設施，支持體育、康樂、健康及學生發展活動。

中大表示，白石角站將與現有大學站形成雙樞紐格局，完善校園及周邊地區的交通基建網絡，加強大學、香港科學園及周邊社區之間的聯繫，對中大及科學園整個片區未來促進產學研協作及人才匯聚、推進建設北部都會區大學城的協同效應有積極作用，對香港構建國際創新科技生態圈的長遠發展具有重要戰略意義。