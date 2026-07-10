白石角站｜樓高一層、採日系設計 港鐵：車站不遲於2033年完工
撰文：黃祐樺
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東鐵綫白石角車站落實方案，車站樓高一層，當中上層為大堂，地下是候車月台，設計如日系車站，同時有一條行人隧道接駁到白石角站旁邊的新屋苑UNIVERSITY HILL，車站料最快2027/28年動工。
目標不遲於2033年完成車站工程
港鐵表示，歡迎政府批准為東鐵綫白石角站項目展開詳細的規劃及設計，目標是不遲於2033年完成車站工程。同時表示擬建的白石角站，位於大埔墟站與大學站之間，會致力平衡營運服務和工程進度，在項目的各個階段透過嚴謹規劃，以應對項目規劃及建造的複雜性。
港鐵楊美珍：正推進項目詳細規劃及設計方案
除白石角站外亦包括重置香港教育大學運動中心，而車站鄰近白石角住宅區及科學園，計劃會設置行人通道，以及在吐露港公路上方興建一條連接車站與創新路的高架行人天橋，以提升區內暢達性。
港鐵公司行政總裁楊美珍表示，港鐵一直持續推展新鐵路項目，以配合政府的整體城市規劃，正推進項目的詳細規劃及設計方案，並支持香港創新科技的發展。
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