白石角站｜樓高一層、採日系設計　港鐵：車站不遲於2033年完工

東鐵綫白石角車站落實方案，車站樓高一層，當中上層為大堂，地下是候車月台，設計如日系車站，同時有一條行人隧道接駁到白石角站旁邊的新屋苑UNIVERSITY HILL，車站料最快2027/28年動工。



目標不遲於2033年完成車站工程

港鐵表示，歡迎政府批准為東鐵綫白石角站項目展開詳細的規劃及設計，目標是不遲於2033年完成車站工程。同時表示擬建的白石角站，位於大埔墟站與大學站之間，會致力平衡營運服務和工程進度，在項目的各個階段透過嚴謹規劃，以應對項目規劃及建造的複雜性。

港鐵白石角站最終選址位於教大運動場與中文大學羅桂祥綜合生物醫學大樓中間。

港鐵公司行政總裁楊美珍。

港鐵楊美珍：正推進項目詳細規劃及設計方案

除白石角站外亦包括重置香港教育大學運動中心，而車站鄰近白石角住宅區及科學園，計劃會設置行人通道，以及在吐露港公路上方興建一條連接車站與創新路的高架行人天橋，以提升區內暢達性。

港鐵公司行政總裁楊美珍表示，港鐵一直持續推展新鐵路項目，以配合政府的整體城市規劃，正推進項目的詳細規劃及設計方案，並支持香港創新科技的發展。

01獨家｜白石角站設計圖曝光！

香港教育大學運動中心。

01驗樓 ︰「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺陷。若希望《香港01》為你驗樓，可簡單寫下自己的「上車」故事，並將個人聯絡方式電郵至：property@hk01.com我們會盡快與你聯絡。