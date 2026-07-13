華潤置地長沙灣新盤「叡璟」涉2200伙　第一期逾500伙、主打兩房

華潤置地（1109）長沙灣發祥街潤發倉庫住宅項目今日（13日）命名為叡璟 (THE STERLING)。全盤逾2,200伙，當中第一期涉逾500伙，主打兩房，即將獲批預售文件，料短期內登場。



華潤置地（海外）董事總經理施偉賢表示，叡璟全盤提供逾2,200伙，屬旗下澐璟後的新住宅項目，當中叡璟第一期短期內登場。

對港樓市有信心 料可穩步發展

至於後市方面，他對香港整體樓市有信心，市場上亦有眾多支持樓市健康發展的訊息，當中包括低息環境，市場剛性需求等，料整體樓市可穩步發展。

左起：華潤置地（海外）銷售及市場營銷副總監岑菲菲、華潤置地（海外）董事總經理施偉賢、華潤置地（海外）銷售及市場營銷總監孔建。

第一期料短時間內獲批預售文件

華潤置地（海外）銷售及市場營銷總監孔建表示，全盤涉及6座，當中第一期涉逾500伙，戶型涵蓋一房至三房、主打兩房，另設少量特色戶，短時間內獲批預售樓花同意書。他又指，樓盤短期內推出第一期，定價參考同區新盤。至於項目其他期數，將按獲批預售文件進度分批登場。

2023年逾137億完成補地價

項目前身為長沙灣發祥街1號的潤發倉庫，由華潤集團及子公司華潤置地（海外）組成合資公司共同發展，分別持股55%及45%。在2023年1月底以逾137億元完成補地價，屬近年最大型的補地價個案，僅次於新地（0016）於2017年11月西貢十四鄉項目的159億元補地價；每呎樓面補地價約8,700元。

項目前身為長沙灣發祥街1號的潤發倉庫，在2023年逾137億完成補地價。

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