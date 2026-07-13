羅便臣道全幢公寓4.86億放售　WEAVE LIVING夥領盛4年前2.8億收購

由WEAVE LIVING及房地產投資管理公司領盛投資管理（領盛）持有的西半山羅便臣道68號全幢服務式公寓，新近委託高力及世邦魏理仕以「現狀」形式連現有租約，並透過公司股份轉讓方式出售，市場估值約4.86億元。



樓高26層合共提供25伙

該物業樓高26層，總樓面面積約26,460平方呎，實用面積約17,163平方呎，合共提供25伙，屬一梯一伙設計，頂層單位更設有專屬天台，每個單位內均配備頂級傢俬品牌，每戶同時望開揚山景及部份海景。另物業地下設兩個車位。

2023年完成最新翻新及室內裝修

高力國際資本市場及投資服務主管翟聰表示，近年香港投資市場成交表現回暖，當中酒店及服務式住宅表現突出，市場首季成交額達去年全年約八成，反映投資者對住宿類資產有濃厚興趣。

世邦魏理仕香港資本市場資深董事莫旺寧補充，該物業於2023年完成最新翻新及室內裝修，可節省未來10至15年重大營運及資本開支。物業與相鄰地塊具合併重建潛力。

2022年收購價2.75億

翻查資料指，上述物業由WEAVE LIVING及領盛在2022年以2.75億元收購，當時計劃將物業改造並提供集團旗下最大呎數的住宅單位，主攻年輕夫婦與家庭客群。換言之，如以當年收購價2.75億元計，物業4年升值2.11億元或76.7%。

西半山羅便臣道68號全幢服務式公寓。

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