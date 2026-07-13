新地市價完成收購廣州天匯廣場　妥善處理合資公司債務等問題

新地（0016）今日（13日）表示，已按市價完成收購富力地產及合景泰富各自持有的廣州天匯廣場項目三分之一權益，同時會妥善處理合資項目公司多年來的稅務及債務問題。



打造造總樓面面積達100萬呎的IGC商場

新地早前向富力地產及合景泰富收購其各自持有的廣州天匯廣場項目三分之一權益，有關交易已完成，新地已全資持有該項目。將打造總樓面面積達100萬平方呎的IGC商場，以及總樓面超過52萬平方呎、提供超過300間房間的廣州康萊德酒店。

以市價完成交易 會妥善處理合資公司稅務及債務問題

新地指，是次交易按市場價格進行。除支付對價外。同時亦會妥善處理合資項目公司多年來的稅務及債務問題。

至於未來亦會豐富零售品牌組合，推出Grab & Go美食市集及主題街區，對其發展前景充滿信心，將持續投入資源及強化營運表現，推動成為廣州以至大灣區的零售休閒地標。

廣州IGC天匯廣場

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