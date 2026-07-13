銀行搶按揭客　經絡料全年現樓按揭增兩成　負資產有望跌破1萬宗

經絡按揭轉介今日（13日）發表樓按市場回顧及下半年展望，指上半年樓市回暖，呈現「價量齊升」格局，銀行對按揭業務態度轉趨積極，推多元化計劃及優惠吸客，為樓市注入動力。經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，按揭市場表現理想，上半年現樓按揭登記累計錄得41,707宗，按年大增44.4%，創近四年首半年新高；樓花按揭登記則錄得2,874宗，按年跌9.9%。



展望下半年，曹德明預測全年現樓按揭登記可達78,000宗，較去年全年增加約兩成，挑戰近四年新高。負資產方面，首季錄11,424宗，按季大減46.4%，創十個季度新低，曹德明料未來有機會跌破一萬宗。



按保需求跌至創十年首半年新低

6月份四大銀行現樓按揭市佔率攀升至78%，創三年新高。曹德明指出，大型銀行透過推出低息定息按揭計劃及加碼現金回贈等策略，成功搶佔市場份額。按揭保險需求持續下跌，今年首半年新取用按保宗數僅2,957宗，按年跌15.1%，創近十年首半年新低；其中5月份按保宗數僅佔整體新取用住宅按揭宗數10%，為2019年10月「林鄭plan」推出以來逾六年半新低。

料美國第三季按兵不動 H按續以3.25厘封頂息率供樓

息口方面，曹德明預期美國第三季將按兵不動，香港最優惠利率（P）維持不變，一個月HIBOR將持續在2至3厘之間徘徊，新造H按實際息率普遍維持3.25厘水平。他提醒，若美國通脹數據持續飆升，聯儲局不排除啟動一次「防禦性」加息。他強調，現時有通脹壓力，但加息未見迫切，未需要立即加息，現階段以觀望為主，惟聯儲局最快10月後才有行動。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明。

全年現樓按揭料增兩成挑戰四年新高 銀行續積極搶客

展望下半年，曹德明預測全年現樓按揭登記可達78,000宗，較去年全年64,261宗增加約兩成，挑戰近四年新高。二手市場方面，他預期下半年將繼續保持平穩。樓花按揭全年料達6,500宗，與去年相若。他解釋，今年首次推售的新盤樓花中，大部分買家傾向採用即供付款方式，相關數字將於下半年陸續反映。他又指 , 下半年投資者趨向謹慎，內地客來港買樓步伐下半年或放緩，與內地資本限制有關。

銀行重推按揭相連戶口Mortgage Link計劃

銀行對住宅按揭業務將持續積極，全年新取用住宅按揭宗數料達58,000宗，較去年增加約兩成，挑戰近四年新高。銀行按揭現金回贈方面，中小型銀行有機會帶動現金回贈挑戰1.45厘，個別大行不排除跟隨調高。此外，市場上已有3至4間銀行重推按揭相連戶口（Mortgage Link）計劃。

負資產有望跌破一萬宗 按保全年料跌一成半

負資產方面，首季錄11,424宗，按季大減46.4%，創十個季度新低，曹德明料未來有機會跌破一萬宗。按保需求方面，預計全年新取用按保宗數約6,000宗，較去年減少約一成半，創近十一年新低。

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