香港置業：上半年一手成交金額1400億　貨尾盤較全新盤高出6成半

上半年一手新盤銷情暢旺。香港置業研究部董事王品弟表示，上半年一手錄11,538宗成交，較去年下半年的10,749宗增加約7.3%；成交金額錄約1,444.9億元，較去年下半年約1,211.8億元增加約19.2%；一手成交量額同創自一手銷售條例以來的紀錄新高。



每半年一手成交量額

貨尾盤成交金額較全新盤高出約6成半

上半年一手交投暢旺，全新盤及貨尾盤銷情同樣有理想表現；若以2026年上半年推售的全新盤，以及於2025年或以前推出的貨尾盤劃分，上半年全新盤錄5,704宗成交，貨尾盤錄5,834宗成交，可見期內全新盤及貨尾盤銷售宗數並駕齊驅；金額方面，貨尾盤成交有約900.1億元，則較全新盤約544.8億元高出約65.2%。

以全新盤及貨尾盤劃分2026年上半年一手成交量額

貨尾盤逾1,000萬元成交佔約43% 比重遠超全新盤

上半年貨尾盤的一手成交金額明顯高於全新盤，主要因貨尾盤有較多中高價物業成交；貨尾盤逾1,000萬元成交錄2,523宗，佔所有貨尾盤成交約43.2%，相比之下，全新盤逾1,000萬元成交則錄960宗，佔所有全新盤成交約16.8%，顯示貨尾盤中高價成交佔比明顯較高。

以成交金額劃分全新盤及貨尾盤2026年上半年一手成交量

逾1,000萬元貨尾盤成交啟德佔3成最多

至於上半年貨尾盤逾1,000萬元一手物業2,523宗成交之中，主要來自啟德，有780宗逾1,000萬元貨尾盤成交，佔同類金額貨尾盤成交接近3成；其次為沙田，有309宗；何文田以245宗逾1,000萬元貨尾盤成交排第三。

2026年上半年逾1,000萬元貨尾盤成交首5區

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