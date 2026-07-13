青衣明翹匯全盤776伙沽清　套現58.5億　4920萬沽頂層四房複式

佳明集團 （1271）旗下青衣項目明翹匯全盤776伙沽清，總套現58.5億元，最新以4,920萬沽最後1伙頂層複式戶，呎價18,035元。



是次成交單位為2座33樓及35樓A室頂層複式戶，實用面積2,728平方呎，另連439平方呎平台，屬四房三套連獨立廚房及化妝間間隔，以4,920萬沽出，呎價18,035元。

青衣項目明翹匯。

第三季推港島區豪宅項目

佳明集團營業及市務總監馮倩平表示，隨著超級豪宅市場持續暢旺，集團位於何文田的「明寓」最後2伙逾2,700平方呎的複式豪宅，料將「賣一間加一間」。今年第三季集團亦將推出首個港島區豪宅項目，位於北角堡壘街的精品式酒店住宅。

佳明集團營業及市務總監馮倩平。

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