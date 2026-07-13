新地錦田芊御明上銷售安排、本周六賣樓 三房及特色戶擬招標賣
撰文：黃祐樺
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新地（0016）旗下元朗錦田新盤「Garden Regency 芊御」 預告明日（14日）上載首張銷售安排並將本周六開售，至於三房及特色單位採招標形式出售。
新地代理業務部總經理張卓秀敏表示，明天上載項目首張銷售安排，本周六展開首輪銷售，大手客安排亦會在明日公布。目前已接獲逾3,000個查詢，考慮提價加推單位，至於三房及特色戶會以招標形式發售。
夥新地會吸客 獲樓價1%折扣
同時亦夥新地會吸客，新地會董事總經理謝文娟表示，新地會會員買指定單位獲樓價1%折扣、追蹤新地社交平台，會員可獲Point Dollar積分及一年Go Royal Premium會籍，以及首5名簽約會員獲1萬元商場禮券等。
↓↓第3座12樓D室兩房經改動兩房示範單位↓↓
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