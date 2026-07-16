波老道應天三房逾1.26億沽、呎價6.75萬　另下周一招標第一期四房

長實集團（1113）旗下半山波老道21號21 BORRETTROAD項目第2期「應天」，於今日（16日）以逾1.26億元招標沽一伙三房雙套連儲物房間隔，呎價67,500元。另加推第一期一伙四房單位，下周一（20日）起招標至8月14日。



是次成交單位為11樓08號大宅，實用面積1,875平方呎，屬三房雙套連儲物房間隔，成交價逾1.26億元，實用呎價67,500元。另亦上載項目第一期最新銷售安排，在下周一起以招標形式加推8樓7號室，實用面積2,316平方呎，屬四房間隔。

半山波老道21號21 BORRETTROAD項目第2期「應天」。

全盤提供66伙

項目全盤提供66伙分層住宅單位。當中60伙標準分層戶，主要屬三房雙套及四房雙套，實用面積由1,875平方呎至2,193平方呎；及極少量特色戶。

其中兩伙屬頂層連天台大宅，實用面積分別為2,911平方呎及3,022平方呎，屬五房三套戶型，天台連前庭面積逾2,000平方呎，頂層設有私人泳池或按摩池。另外設有4伙連前庭特色戶，實用面積由1,800平方呎起至2,112平方呎。

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