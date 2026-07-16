淘寶家具旗艦店PapaHome　10月搬至銅鑼灣　佔地兩層、大舊舖逾倍

淘寶香港站首家實體店「PapaHome淘寶家具實體店」宣佈，位於尖沙咀的「PapaHome」旗艦店會在今年10月，遷往銅鑼灣Fashion Walk，全新舖位佔地兩層，面積逾3.5萬平方呎，另會加入餐飲元素。



全新銅鑼灣旗艦店佔地兩層 較舊舖大逾一倍

全新旗艦店位於銅鑼灣Fashion Walk，佔地兩層，面積逾3.5萬平方呎，較尖沙咀店可用面積增逾一倍，最新設有家居美學展廳，全面提供家具訂製及室內設計裝修服務。同時加入「PapaCafe」、美妝養生、鮮花及生活配件空間，又會定期舉辦社群互動工作坊。

CEO黃達豪：「先體驗，後購買」模式成功進佔香港

PapaHome行政總裁黃達豪表示，「PapaHome」成功以「先體驗，後購買」模式進佔香港市場，今次遷址是一項品牌策略性升級。又指不單進駐本地傳統零售核心地段，而且旗艦店門市可用面積將擴大一倍以上。

「PapaHome淘寶家具實體店」全新銅鑼灣旗艦店。

尖沙咀旗艦店2025年2月開幕

翻查資料指，「PapaHome」尖沙咀旗艦店設在沙咀中港城2樓，於2025年2月開幕，佔地2.5萬平方呎及設七大體驗專區。開幕首日不但吸引不少人提前排隊，更加因為人龍不斷要在關店前90分鐘截龍。同時更吸引藝人兼企業家王嘉爾透過旗下TEAM HOLDING正式成為PapaHome新股東及策略性投資者。

↓↓尖沙咀旗艦店去年2月開幕日人頭湧湧↓↓

+ 7

曾傳去年第四季銅鑼灣開第二間分店

值得留意的是，「PapaHome」在2025年5月曾傳出，將會在2025年第四季在銅鑼灣開設第二間分店，並已落實及簽約並選址，惟最後未見有新舖開幕，反而落實將旗艦店由尖沙咀搬至銅鑼灣。

↓↓尖沙咀「PapaHome」旗艦店↓↓

+ 1

01驗樓 ︰「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺陷。若希望《香港01》為你驗樓，可簡單寫下自己的「上車」故事，並將個人聯絡方式電郵至：property@hk01.com我們會盡快與你聯絡。