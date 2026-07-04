內地電商打殘本地舖　李兆波：自由行年代搵錢太易｜財策相對論

近年有不少內地電商在香港開實體舖，先有淘寶開首間傢俬及生活家品實體店，再有京東MALL主打沉浸式體驗購物，這類另類特色舖對香港的零售有什麼新啟示？今集《財策相對論》我們請到經濟學者李兆波教授分享他的看法。



自由行年代搵錢太易 如今真正競爭對手來了

李兆波認為，本地零售商和有份經營零售業的地產發展商，以往都做了一些錯誤的決定，那就是不夠放膽去開拓網上零售或電子商貿，單純依賴地產帶來的紅利，亦失去冒險嘗試新事物的勇氣。加上以往實在是太成功，在自由行年代做生意「啲錢從天上跌嚟」，但如今真正競爭對手已經來了，認為業界要重新投資維持自身競爭優勢。

相反他認為這些內地電商在電子商貿領域做得相當成功，他們不依賴傳統的實體店，而是將實體資源轉化為背後的支援。又認為京東或淘寶這一類電商在香港開實體舖，並非完全全新的模式，這種線上與線下相結合的策略，其實蘋果公司（Apple）一早已經進行中。

經濟學者李兆波教授，認為在自由行年代做生意「啲錢從天上跌落來」，如今真正競爭對手已經來了，認為業界要重新投資維持自身競爭優勢。

香港成內地電商衝出國際試點

過去內地電商的競爭主要局限於本土市場，但如果京東、淘寶想要像美國電商真正實現國際化，李兆波認為香港成熟的中產市場是最佳試點，只要在香港站穩就可以順理成章地將版圖擴大到東南亞及其他海外地區。相反地，如果連香港市場都打不開，他們走向國際的路就會變得非常艱難。

雖然目前香港仍有表現不錯的本地電商，但前景亦令人擔憂。因為京東、淘寶這類擁有數千億元市值的公司擁有長期燒錢的本錢，反觀缺乏規模的普通電商或只有一兩間店鋪的小商家如資金週轉不靈，分店就會陸續關閉。

內地電商京東在香港開首間實體店京東MALL。

本地零售業要做好售後服務抗衡內地電商

李兆波認為除了價格戰外，本地零售業最核心的競爭力應該在於服務，尤其是銷售過程中的體驗與售後服務。他舉例一些傳統小店，即使沒有國家補貼等價格優勢，依然能夠長期立足，原因就在於他們的送貨、售後服務做得很好，安裝安排亦非常靈活。所以確保安裝妥當、做好各類售後服務、優化銷售流程以及完善保養機制，才是實體店鋪真正需要做好的關鍵。

經濟學者李兆波教授。

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