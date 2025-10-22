藝人王嘉爾入股PapaHome淘寶家具實體店　將親選淘寶平台商品

淘寶香港站首家實體店「PapaHome淘寶家具實體店」宣布，全球知名藝人兼企業家王嘉爾(Jackson Wang)透過旗下TEAM HOLDING正式成為PapaHome新股東及策略性投資者。

是次劃時代的合作，標誌着淘寶一項重要的業務拓展計劃，藉着王嘉爾在區域的廣泛影響力，鞏固香港及海外市場的地位。

王嘉爾是土生土長的「香港仔」，從本地精英躍升為全球偶像，其成功根基是創意及忠於自我，是次成為「PapaHome 淘寶家具實體店」策略性投資者，標誌着其商業及演藝事業版圖將以香港進一步擴張至全球。

王嘉爾表示：「非常榮幸能夠成為『PapaHome 淘寶家具實體店』策略性投資者，身為土生土長的香港人，親身見證這座國際城市如何成為連繫世界的樞紐，滙聚人才、創意與機遇。香港作為貿易樞紐與新興事業跳板的優勢，無可取代，對擁有雄心壯志矢志走向國際市場的企業而言更是絕佳市場。」

另邊廂，「PapaHome 淘寶家具實體店」行政總裁黃達豪稱，自2月開幕以來「PapaHome淘寶家具實體店」已服務超過 50萬人次，其中高達20%轉化為消費客戶。更重要的是，自實體店開設後，客單價較過往提升3倍。更觀察到消費者在親臨PapaHome後，開始更有信心透過淘寶平台下單，並持續錄得訂單金額高達6位數字，這項突破證明香港已準備好迎接電子商貿的新時代。

王嘉爾將親自嚴選淘寶平台商品，推出限定精選系列。訪客稍後可親臨「PapaHome 淘寶家具實體店」銅鑼灣旗艦店親身體驗實物，並透過手機應用程式落單。此精選系列會於2026年第二季由王嘉爾親自揭曉。