星星地產元朗物業淪銀主盤、意向價3億　涉商舖、車位、寫字樓

商業物業雖略有回升，惟仍有不少淪銀主盤收場。星星地產（1560）旗下元朗虹方一籃子物業淪銀主盤，新近銀主委任第一太平戴維斯以現狀部分連現有租約及部分交吉出售上述物業，意向價約3億元。



一籃子放售物業包括商舖、車位、寫字樓單位

是次一籃子放售物業為元朗虹方商舖、車位及寫字樓單位，包括12個地下商舖、19個車位及三樓、五樓、九樓及十樓部分樓層總共8個寫字樓單位，物業總建築面積約35,638平方呎，以現狀部分連現有租約及部分交吉出售。

當中物業商舖部分總建築面積約18,698平方呎，寫字樓部分總建築面積約16,940平方呎。標準樓層與層之間高度約4.1米，部分寫字樓單位附設獨立洗手間及淋浴設施，部分有戶外天台及平台。

物業意向價3億 組合形式出售可靈活部署

第一太平戴維斯投資及銷售部副主管及資深董事陳汝軒表示，物業意向價約3億元，該物業非常適合用作民生相關行業，包括餐飲、教育、美容、瑜伽及健身等，是次以組合形式出售，部分物業連租約出售，部分則以交吉形式出售，買家可按自身需要作靈活部署。

元朗虹方。

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