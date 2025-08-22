星星地產觀塘偉業街重建地盤棄安老院　擬申建純酒店涉984間客房

星星地產（1560）旗下觀塘偉業街107至109號重建方案再變，最新向城規會申請重建為純酒店，撤回原有發展酒店及安老院的方案，至於最新方案預計可提供984間酒店房。



申建樓高31層酒店 涉984間房

項目地盤面積約1.26萬平方呎，現為「其他指定用途（商貿）」地帶，要求略為放寬地積比率及建築物高度限制，最新地積比率及建築物高度限制，分別為14.4倍及115米。是次新申請要求發展樓高31層連包括地庫的酒店，總樓面涉約181,441平方呎，料可提供984間酒店房，預計於2029年底落成。

去年曾申建33層酒店及安老院物業

翻查資料指，上述申請前身為新昌中心，在2020年曾獲批建一幢連3層地庫的29層高商廈， 及後在2024年向城規會申請重建為一幢33層酒店及安老院物業，其後撤回申請。

觀塘偉業街107至109號地盤。

同時有意重建後改建為學生宿舍

申請人表示是次申請地點適合作酒店用途，擬議發展亦與周邊用途、區內演化中的特色兼容、符合政府鼓勵活化工廈的政策、 符合地帶的規劃意向及起動九龍東措施，以及相容已經得到規劃許可的建築物高度並與地積比率20%的放寬成比例， 不會對四周環境造成不可克服的影響。

又指有意於未來重建後將酒店改建為學生宿舍，以參與2025年7月最新頒布的「城中學舍計劃」。