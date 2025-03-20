星星地產1.07億連租約放售觀塘樓上舖　7年前購入價勁蝕逾四成

商業物業市道回落，星星地產（1560）持有的觀塘成業街電訊一代廣場全層物業，以蝕讓價叫價1.07億元連租約放售，較2024年6月份以1.158億元再減價880萬元或7.6%。如以2018年買入價逾1.86億元比較，大跌逾4成。



中原（工商舖）商舖部高級分區營業董事彭慧思表示，是次放售單位為觀塘成業街10號電訊一代廣場11樓全層，全層面積約13,162平方呎，意向呎價約8,200元，涉資約1.07億元，該物業連租約出售，現時月租約26.3萬元，新買家料回報近3厘。

據知，現時由運動娛樂行業租用，物業樓底高約4.05米，另外樓層設24小時水冷獨立空調機。

觀塘成業街10號電訊一代廣場。

7年前購入價1.86億

據了解，星星地產於2018年3月斥資逾1.86億元，以公司名義購入上述物業，當時呎價約1.41萬元。反映最新叫價較7年前購入價，大幅低約7,900萬元或逾42%。

翻查資料顯示，星星地產亦曾使用上述樓上舖作為旗下住宅發展項目「雨後After The Rain」的售樓廠。