中原夥中旅社推內地生一條龍服務　設三種選擇　包宿位月費6048起

中原投資與中旅社合作，以吸引跨境學生租用旗下學生宿舍。中原投資旗下學生公寓營運服務品牌「壹社」（CampusOne Communities）今日（17日）與中旅社合作推出「赴港學生安居成長服務」，為內地留學生提供一條龍服務，當中提供A、B、C 三級階梯式服務，其中A餐入場費平均月費為6,048元，可提供宿位包括中原投資旗下㇐步居117、㇐步居38，以及九龍城㇐匯居・啟德。



提供A、B、C 三級階梯式服務 最平月費6048元

香港中旅社經理曹智恒表示，是次夥中原投資合作的一條龍來港學生安居服務，目標客源為準大學生、研究生、內地家長，以及升學或留學機構。計劃首批可提供的學生宿舍包括尖沙咀㇐步居117、港島㇐步居38，以及九龍城㇐匯居・啟德。同時又推出 A、B、C 三級階梯式服務，涵蓋行前諮詢、抵港接送、證件辦理、校園融入、職場成長等服務。當中入場A餐服務房租連基礎服務平均月費6,048元起，服務涵蓋三或四人床位、落地接送、辦證件等。

香港中旅社經理曹智恒。（黃祐樺攝）

中原施永青：中國GDP與人均收入持續增長料外出讀書人數上升

中原集團創辦人施永青認為，香港教育產業發展不俗，大學亦有一流教授陣容，其教學成效與國際水平相比不遑多讓，而近年政府政策大力配合，將非本地學生的入學配額由20%大幅提升至50%。未來隨着中國GDP與人均收入持續增長，他預期未來外出讀書的人數將會持續上升。

而今次選擇與中旅社展開合作。施永青表示，可以拎中原投資服務範圍由單一提供住宿服務擴展至更全面範圍。

他又認為中美地緣政治緊張，美國對中國的打壓已由科技領域延伸至留學生，令到香港在教育產業上的功能與角色顯得更為重要。

中原集團創辦人施永青。（黃祐樺攝）

中原投資副總裁馬耀揚表示，壹社有四個核心能力，當中包括全週期物業改造，當中涵蓋酒店、舊式住宅，及商業樓宇；標準化經營；智慧安全管控，以及人文社群服務，中原投資期望3年內床位規模可突破6,000床位。

中原投資副總裁馬耀揚。（黃祐樺攝）

左四：中原集團創辦人施永青、右三：中原投資總裁葉明慧。（黃祐樺攝）

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