15億購富豪東方酒店　中原：對學生公寓市場具信心　投資額逾20億

中原以逾15億元收購位於九龍城的富豪東方酒店，並計劃完成交易後，將該酒店申請改建為學生宿舍。中原表示，是次收購進一步體現中原投資對學生公寓市場的長遠信心，又指集團將香港學生公寓的床位供應目標上調至約6,000個，並計劃於未來兩至三年內逐步實現，較早前的目標床位數倍升。



中原集團旗下中原投資，今日（23日）宣布完成收購位於九龍城的富豪東方酒店，標誌著中原投資在香港學生公寓市場策略性擴展重要一步。是次收購進一步體現中原投資對學生公寓市場的長遠信心，建基於穩健的教育需求，以及房地產市場基本因素逐步改善。

該物業位處成熟市區，交通網絡完善，鄰近多間高等教育院校。項目計劃重新定位為學生公寓，預計成為香港最大規模的學生公寓項目。該項目將進一步鞏固中原投資旗下學生公寓營運平台 CampusOne Communities（壹社） 的發展。

中原投資行政總裁葉明慧表示，是次收購反映集團對學生公寓投資市場的信心。在學生住宿需求持續結構性上升、而資產價格正處於完成調整之際，認為現正是擴大香港學生公寓版圖的理想時機。這次投資超過 20億港元在項目上，亦充份體現集團對市場的信心。

九龍城富豪東方酒店。

未來兩至三年床位目標提升至6,000個

在非本地學生人數持續增加、本地大學校內宿位供應有限，以及長期市場基本因素支持下，中原投資宣布，將香港學生公寓的床位供應目標上調至約6,000個，並計劃於未來兩至三年內逐步實現，較早前的目標床位數倍升。現時CampusOne Communities（壹社）旗下共有3個學生公寓項目，預期全數投入服務後合共可提供約1,700至1,800個床位。

中原投資董事總經理兼首席投資總監江若雯表示，學生公寓已不再是小眾市場，而正逐步成為香港國際教育樞紐不可或缺的基礎設施，亦正發展為機構級別的資產類別。集團有信心，透過審慎的收購策略、規模化發展及專業營運，為投資者帶來穩定回報及長遠價值。

中原施永青。（資料圖片／鄭梓峰攝）