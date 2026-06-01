樓市急反彈！中原施永青：投資者盲目入市　樓市出現輕微偏熱

本港樓市近期氣氛熾熱，中原集團創辦人施永青今日（6月1日）出席活動時表示，今年的樓價升勢比市場普遍預期還要快，年初估計的全年樓價升幅15%，料增加至全年兩成升幅，而下半年樓價將維持升勢，但升幅不如上半年急速，主要是因為上半年屬於「追落後」性質。他認為目前在不斷有投資者盲目入市下，樓市已經出現輕微偏熱。



樓市不再單純用家主導 投資者盲目入市 市場運作未必理性

施永青認為，目前樓市已經不再是單純由用家主導，市況開始吸引越來越多投資者盲目入市，令整體市場運作未必完全理性。他認為目前樓市出現輕微偏熱情況，但稱不上是病態，其中一個原因是早前樓價經歷大跌市，他維持預計全年樓價可望維持約 20% 的總升幅。

他又認為目前政府財政赤字剛有好轉，且市場並非病態，料不會出台辣招打擊樓市。不過理性而言，他認為樓價不應升得太急，以便市場消化。

睇好學生宿舍長遠發展

至於學生宿舍市場方面，他認為香港的教育產業擁有非常好的發展前景，原因是在美國對華制裁、香港大專院校擁有高排名，以及政府為發展教育產業不斷推出政策，亦令香港成為內地學生讀書的「前置首選」。

他續表示，不擔心簡樸房政策會打擊學生宿舍，因為政府要求「簡樸房」必須設於住宅單位內，且規格要求高，加上長遠而言簡樸房亦是政府解決住屋問題權宜之計，長遠而言，這批居住需求最終仍會流向更穩定的私人住宅租務市場。

「去美元化」現象加速投資者尋找其他資產配置

施永青又認為全球正出現「去美元化」現象，部分國家開始減持美債，並尋求重新平衡資金的收入來源，這促使部分國際資金尋找優質資產配置。在香港租金持續上升、學生租務市場遠未飽和下，預料將吸引大批資金繼續流入房地產物業市場，帶動市場交投量增加，進一步推高物業價格。

中原集團創辦人施永青。（黃祐樺攝）

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