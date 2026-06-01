中原新學年推兩全新學生宿舍　共855床位　住啟德月租最平6128元

中原投資旗下學生公寓營運服務品牌「壹社」（CampusOne Communities），今日（6月1日）公布兩個全新學生公寓招租項目，分別為「一步居 · 38」及「一匯居 ．啟德」第一期，將於今年9月推出，涉及最多855個床位。中原投資續指，旗下3個學生宿舍項目已可以提供1,900個床位，期望3年內可提供6,000個床位推出市場。



推兩全新學生宿舍 「一步居 · 38」及「一匯居 ．啟德」

中原投資董事總經理江若雯表示，集團推出兩個全新學生公寓項目招租，當中「一步居 · 38」前身為香港基督教女青年會（YWCA），位於西半山般咸道38C號，提供125個單位，合共155個床位，設有單人房及獨立雙人房，租金包水電。

另下，ONE HUB「一匯居 ．啟德」第一期，前身為富豪東方酒店，位於九龍城，提供600至700個床位，分別為三人房及四人房。

ONE HUB「一匯居 ．啟德」第一期，前身為富豪東方酒店。

早鳥優惠最平6128元住啟德

中原投資投資總監周子浩表示，「一步居 · 38」租金單人房獨立衛生間，月租16,245元；單人房同用衛生間月租13,585元，2人同行可獲1,000元迎新禮品。

至於「一匯居 ．啟德」三人房獨立空間早鳥優惠首批月租6,460元；四人房獨立空間早鳥優惠首批月租6,128元，惟如需獲得早鳥優惠者需要以預繳方式繳交一年租金。

尖沙咀「一步居 ．117」單人房月租2萬

中原集團子公司主席施慧勤表示，去年暑期推出的尖沙咀學生宿舍「一步居 ．117」，今年出租率100%，當中單人房均價每月每床位月租2萬。至於2026/27學年出租率74% ，雙人房均價每月每床位1萬元起。

旗下3項學生宿舍提供1900個床位

中原投資總裁葉明慧表示，中原投資將以全方位及專業服務為發展方向，當中一步居以細規模發展，宿生可以步行返校，至於「一匯居 ．啟德」規模較大，位於交通方便位置。目前香港學生宿舍市場約有4,200至4,300個床位，單計中原投資旗下的有3個學生宿舍項目已可以提供1,900個床位，期望3年內可提供6,000個床位推出市場。

01驗樓 ︰「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺陷。若希望《香港01》為你驗樓，可簡單寫下自己的「上車」故事，並將個人聯絡方式電郵至：property@hk01.com我們會盡快與你聯絡。