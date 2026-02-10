Ken Sir呂宇健食食下燒鵝　順手掃浪翠園　低估價12%夠歎706隻鵝

資深投資者Ken Sir呂宇健再出手，於深井食燒鵝期間興起入市，斥350萬元購深井浪翠園兩房單位，低銀行估價最多48萬元或12%，夠食約706隻深井燒鵝。而原業主持貨約29年，帳面賺100萬元或約40.6%走。



市場消息指出，涉及單位為浪翠園3座高層C室，實用面積484平方呎，採兩房兩廳間隔。據悉，新買家Ken Sir呂宇健，近日與朋友在深井食燒鵝時，發現浪翠園樓價低水，環境清幽，故隨即興起睇樓。其後他即場議價，終拍板以350萬元購入上址，呎價7,231元，將用作短炒投資。

涉及單位為浪翠園3座高層C室，實用面積484平方呎，採兩房兩廳間隔。（資料圖片）

較估價低水最多12%

參考銀行對該單位的估價，中銀及滙豐網上估價分別為398萬及385萬元，比成交價低最多48萬元或12%。以深井全隻燒鵝售價約680元計，Ken Sir呂宇健所慳的48萬元夠食約706隻燒鵝。

上手持貨29年 帳賺逾四成走

至於，原業主於1997年以249萬元購入，長情持貨約29年，帳面賺100萬元或約40.6%離場。