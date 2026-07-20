僅揸手兩個月　Ken sir呂宇健368萬沽荃灣中心一房　炒高近四成！

樓市見底回升，不乏資深炒家出動沽貨。人稱「Ken Sir」的物業投資者呂宇健，新近以368萬元沽出荃灣中心一伙一房戶，呎價11,185元。他持貨僅兩個月，成功帳賺104.2萬元，樓價炒高近四成！



荃灣中心一房368萬沽

上述成交單位為荃灣中心17座太原樓中層C室，實用面積329平方呎，採一房戶型。據悉，該單位最新於上月底以368萬元沽出，呎價11,185元。資料顯示，該單位原業主為呂宇健，即人稱「Ken Sir」的物業投資者。

成交單位為荃灣中心17座太原樓中層C室，實用面積329平方呎。（資料圖片）

Ken sir持貨僅兩個月 樓價炒高近四成

據悉，他於4月下旬斥263.8萬元購入上址。而對上一手買家於2013年的入市金額為275萬元，換言之，Ken Sir「執平貨」入市較上手低出11.2萬元或約4.1%。

他持貨僅兩個月即沽出，成功帳賺104.2萬元，樓價炒高約39.5%。若扣減交易成本，料他實賺約97.9萬元。

人稱「Ken Sir」的物業投資者呂宇健。（資料圖片）

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