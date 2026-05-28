Ken Sir呂宇健400萬沽荃威花園高層　樓價5個月急升一球、升幅33%

人稱Ken Sir的物業投資者呂宇健，近年趁樓價大幅回調於低位多次撈貨，近期開始獲利沽貨離場。呂宇健最新以400萬元沽出荃灣荃威花園一伙高層兩房戶，成交呎價8,385元，較2026年1月份買入價299萬元，帳面大幅升值約33%。



美聯物業愉景新城分行高級分區營業經理鍾家豪表示，成交單位為荃威花園J座高層02室，實用面積477平方呎，兩房間隔，成交價400萬元，成交呎價8,385元。

原業主呂宇健於2026年1月以299萬元購入上址，持貨僅約5個月，是次轉手帳面獲利101萬元，單位期內升值逾33%。目前中國銀行及滙豐銀行對該單位的估價均為409萬元，是次成交價較銀行估價略為低出約2%，屬市場預期合理水平。

新買家睇中極高層連裝修、兼享開揚山景

代理指，新買家在視察單位後便迅速決定承接，該買家看中單位位於大廈極高層，居住環境清幽及享翠綠開揚山景，而且單附帶裝修，內櫳設有基本裝修，料可即時入住，節省時間與裝修成本。

據悉，呂宇健一直積極部署物業投資，自2026年1月至今，已先後在市場上購入約10個住宅單位作投資之用。

上一名業主因移民平售單位予Ken Sir

至於單位再上一名業主早於1988年7月以45萬元買入單位，持貨約38年，在今年1月份因此即將移民，為免將來被外國徵收增值稅，故希望盡快成交，因而表明「快者得」，終以299萬元沽出予Ken Sir呂宇健，帳面升值約5.6倍。

↓↓荃威花園J座高層02室↓↓