新地錦田芊御加推60伙　折實平均呎價13566元　入場費401.65萬

新地（0016）旗下元朗錦田新盤「Garden Regency 芊御」今日（20日）上載價單第4號，涉及60伙，折實平均呎價13,566元，入場費401.65萬元，屬原價加推。



加推60伙 入場費401.65萬

是次加推價單第4號，涉及60伙，戶型涵蓋8伙1房及52伙2房單位，實用面積由290平方呎至413平方呎，折實售價由401.65萬至557.52萬元，折實呎價由13,000元至14,150元。

當中，入場單位為第1座5樓H單位及J單位，實用面積290平方呎，屬一房間隔，折實售價為401.65萬元。另呎價最低單位涉及5伙，屬兩房間隔，實用面積375至413平方呎，折實呎價為13,000元，當中包括第1座5樓A單位、D單位、E單位、F單位、S單位。

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早前加推價單第3號涉114伙

參考早前加推的價單第3號，涉及114伙，折實平均呎價13,516元，折實售價由398.75萬元至553.48萬元，折實呎價由12,250元至14,610元。入場單位為第1座3樓H單位，實用面積290平方呎，屬1房間隔，折實售價為398.75萬元；而呎價最低單位為第3座9樓M單位，實用面積412平方呎，屬兩房間隔，折實呎價為12,250元。

新地（0016）旗下元朗錦田新盤「Garden Regency 芊御」。

2023年中逾6.7億完成補地價

翻查資料，元朗錦田下高埔村、映河路住宅項目芊御（Garden Regency），住宅地盤佔地約17.53萬平方呎，總可建樓面約25.08萬平方呎，毗鄰新地另一住宅項目爾巒，在2023年中以逾6.7億元完成補地價，每呎樓面補地價約2,684元。

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