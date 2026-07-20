家族遺產貨！上環「千年地契」地盤9600萬放售　樓面地價倒退十年

市場現「千年地契」住宅地盤放售。世邦魏理仕獲委任，出售位於香港上環樓梯臺6至8號一個2,479平方呎的低密度住宅地盤。物業由已故業主由1976年開始持有至今逾半世紀，現由家族成員作為遺產執行人推售，意向價為9,600萬元。



以最高地積比率5倍作計算，可建樓面約12,395平方呎，樓面地價約7,745元。世邦魏理仕指，該口價相當於十年前水平。



屬999年地契 意向價9600萬

上述地盤為樓梯臺6至8號，位處上環半山地段，距離堅道隔一棟樓。物業地盤面積約 2,479平方呎，屬999年地契。

另外，物業位處於「住宅（丙類）」地帶，最高地積比率可達5倍，建築物高度上限為12層，可規劃為中低密度的住宅項目。該地盤意向價為9,600萬元，以最高地積比率計，可建樓面約12,395平方呎，每呎樓面地價約7,745元。目前物業狀態為地皮交吉，新買家購入後可隨時入則動工。

世邦魏理仕：地價相當於十年前水平

世邦魏理仕香港資本市場部副董事黃鴻洸表示，樓梯臺6至8號且由家族持有半世紀現首次出售，擁有999年業權，屬於極具稀缺性的半山低密度住宅地盤現時地皮交吉，買家購入後可即時展開規劃及重建，長遠更可收購鄰近地段，形成更大規模豪宅發展。是次出售意向價為9,600萬元，折合每平方呎地價相當於十年前水平。

上述地盤為樓梯臺6至8號，位處上環半山地段。（CBRE提供）

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