鄧成波家族收購夢碎！昔日高價買九龍城舊樓　終劈7成至350萬推拍

已故「舖王」鄧成波家族近年被指陷入財困，其三名兒子早前亦被入稟提出破產呈請。該家族繼續積極沽貨套現，鄧成波相關人士持有的一伙九龍城衙前塱道1A號唐樓單位，新近開價350萬元推出市場拍賣，較2019年時買入價低逾七成！



值得留意的是，鄧成波家族早年曾收購上述舊樓業權「博市建局收購」，惟該物業未被列入收購範圍，加上家族陷入財困，最終「收購夢碎」。鄧成波家族轉以分拆出售舊樓套現，當中涵蓋地舖及住宅單位，惟當時鄧成波家族是以「博收購」心態以高價買入物業，因此過去兩宗甩手個案帳蝕幅度高達53及60%。



九龍城舊樓開價350萬

拍賣的物業為九龍城衙前塱道1A號低層連租約單位，實用面積約667平方呎，物業將於下周三（29日）於忠誠拍賣行開拍，單位開價350萬元。若以開價計算，呎價約5,247元。

↓↓九龍城衙前塱道1A號低層單位↓↓

7年前高價買入 鄧成波家族或帳蝕7成

資料顯示，業主登記姓名為「黃靄雲」，料為鄧成波家族相關人士。其於2019年初斥1,230萬元購入上址，較7年前上一手業主2012年買入價425萬元升值近兩倍。若物業最終以開價350萬元成交，相信鄧成波家族將帳面慘蝕880萬元，折讓幅度高達71.5%。

已故「舖王」鄧成波。（資料圖片）

樓上單位搶高四成仍蝕60% 地舖同蝕逾五成

該幢舊樓之大幅蝕讓成交絕非罕見。與上址面積相同的樓上單位，於今年1月亦曾推出拍賣，當時開價348萬元，最終搶高41%至490萬元沽出，呎價約7,346元。當時，鄧成波家族亦需帳蝕約60%離場。除住宅單位之外，該物業之地舖亦曾於去年初以蝕約53%甩手。

落空市建局2022年收購名單

值得留意的是，鄧成波家族早年曾意欲收購衙前塱道1A及1B號舊樓業權作重建，惟最終未能完成全數收購，僅手持上述之衙前塱道1A號部分業權，而上述舊樓最終亦不被納入市建局2022年公佈的收購範圍之內，最終舊樓「收購夢碎」。

市建局於2022年公佈衙前圍道 / 賈炳達道發展計劃，包括三個地盤。主地盤範圍大概毗連賈炳達道、龍崗道、衙前圍道及侯王道（但不包括衙前塱道56-66號的御門●前）。東面地盤範圍大概毗連現有樓宇、太子道東、打鼓嶺道休憩花園及打鼓嶺道 。北面地盤為賈炳達道公園範圍內的一部份。

市建局於2022年公佈之衙前圍道 / 賈炳達道發展計劃。（市建局文件截圖）

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