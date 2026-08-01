炒樓行唔通！葉秀亮勸地產商放手　畀下一代學高科技｜財策相對論

政府在今年6月展開首個五年規劃的公眾諮詢，內容涵蓋「加快北部都會區建設」、「經濟、金融和貿易」、「創新科技發展」、「民生及社會發展」等等範疇。究竟未來香港要着重哪一方面的發展，而經濟和政策未來重點又要放在哪裡？今集《財策相對論》我們請到經濟學者葉秀亮教授分享他的看法。



五年規劃必先處理房屋問題

葉秀亮認為，五年規劃首先關注的依然是房屋政策，他認為只要能有效控制居住成本，市民得以安居樂業，整體營商成本自然隨之下降，香港才能重新展現競爭力。目前政府在北部都會區全力發展科技產業，他指出投資回報充滿不確定性，認為最佳做法是利用出售居屋或夾心房，以確保發展不留債給後代。

重點發展金融、醫療等優勢產業 創科要更多專家把關

他指出香港是一個城市經濟體，並不需要有過多產業，而是應該集中精力於最具傳統優勢的領域，即是金融、醫療和教育，繼續投資下去風險較小，且能見到顯著的成效。相反北部都會區的創科產業對香港是全新領域，有太多未知之數，因此要有更多專家進行嚴格審查與把關，一旦發現某個方向行不通，就要有隨時調整策略或轉向的能力。

經濟學者葉秀亮認為，五年規劃首先關注的依然是房屋政策，只要能有效控制居住成本，市民得以安居樂業。

奉勸地產商不要死守舊業 讓下一代學習高科技

他又認為，政府要先將房屋問題解決，假設經濟一旦發展，樓價又會狂飆，指出香港未來應走向「新加坡模式」，讓八成市民能以合理價格買到自置居所。同時他又奉勸地產商單靠房地產的舊模式已經行不通了。

香港已是「黃台之瓜，何堪再摘」

他建議可以放手讓年輕一代去學習高科技及向外面闖蕩，不要再困在香港。例如可以給他們一億元作為創業基金，發展醫療產業、機器人等技術，若繼續死守地產舊業，無異於坐以待斃。又坦言地產商不要終日想著如何剝削本地市民，認為目前香港已是「黃台之瓜，何堪再摘」，市民與經濟早就已經被榨乾。

經濟學者葉秀亮。

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