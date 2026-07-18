阿爺打撃違規資金！葉秀亮：不可靠大陸資金推高樓價｜財策相對論

今年5月中證監嚴厲處罰數間證券商，當中包括老虎、富途、長橋，指佢地涉非法跨境經營， 最後更被罰幾億至十幾億元不等。國家亦在7月1日落實「關於境外投資的837號文件」，當中對資金來源及揭露採取更嚴格的審查要求，相關招數會否變相限制北水來香港買樓，對本港整體樓市會帶來什麼影響？今集《財策相對論》我們請到經濟學者葉秀亮教授分享他的看法。



「837號文件」是好事 打撃違規資金來港炒樓

葉秀亮認為，「837號文件」的出爐其實是一件好事，因為可以煞停內地的違規的資金，現在的買家不再盲目買樓，市場可以冷靜下來，預期短期內有大量內地客來港買樓的畸形現象會被遏制，因此地產商想靠內地資金繼續推高樓價的玩法會失靈。

他又認為，早前內地資金湧港營造了市道暢旺的假象，繼而吸引大批炒家進場，現在內地資金斷流，連帶普通想買樓的人亦減少，樓價自然下跌。他認為，樓價回歸理性且適度下調，對整體社會而言才是健康的。因此，如何沒有「837號文件」香港將來樓價會下調得更深，最終只會帶來二次傷害。

經濟學者葉秀亮認為，「837號文件」是好事，打撃違規資金來港炒樓，同時可以市場冷靜。

新皇崗口岸快開通 料加劇同城化、Game changer第一步

新皇崗口岸快將開通，屆時可以24小時通關，最快5分鐘可以極速過關，中港同城化問題會進一步加劇。葉秀亮認為可能是Game changer第一步，他指出深圳地鐵7號線連接許多住宅區，未來便利的交通網絡能讓更多地方直通皇崗。市民出入市區如旺角、中環、金鐘等核心商業區上班亦會變得十分方便，屆時深圳居住香港上班的通勤時間或可以壓縮最少1小時，較以往3小時以上的車程省時許多。

新皇崗口岸。（香港01攝）

年輕人在港生活壓抑 北上居住有家的感覺

同時，年輕人置業心態或有改變，除了因為北上消費低外，真正的關鍵在於生活質量，為他們回到內地能擁有一個真正像樣的「家」，如果留在香港同樣預算只能住劏房，又指有不少留港的年輕人現在活得很浮躁，因為上班已經足夠辛苦，下班回家還要面對狹窄壓抑的空間，因此有不少年輕人主動選擇北上定居，既能換取寬敞的居住空間。

經濟學者葉秀亮。

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