樓市虛火？曾煥平：內地客真金白銀買樓　港人非主流｜財策相對論

本港樓市轉旺，今年首季樓價反彈4.4%，大多新盤一推出市場即可沽清，同時亦出現不少大手客層購的情況，有發展商亦為大手客設優先制度，目前樓市真的是在健康且合理地上升，還是如坊間意見指是今輪樓市升勢屬虛火？今集《財策相對論》我們請到仲量聯行香港主席曾煥平分享他的看法。



樓市上升非虛火 曾煥平：不能無視真金白銀買樓

曾煥平並不同意目前樓市上升是虛火的說法，他認為市場上的確有買家「真金白銀」去買樓，不能說這些投資者不是支持樓市的生力軍。從理論上分析，市場上確實始終有人在入市買樓，這件事是不容忽視的。發展商亦正因為有人承接而不斷加價，目前的樓價確實較去年更貴，情況不可能視而不見，認為這就是真切的市場現狀，而不僅僅是虛火。

仲量聯行香港主席曾煥平。

香港本地人買樓並非主流

曾煥平又認為，目前本港置業生態已發生轉變，現在香港本地人買樓並非主流，雖然仍有本地用家需求，但國內買家才是一股最強勁、最厲害的生力軍，部分市區新盤甚至有八至九成的內地買家，即使新界區亦約佔兩三成，但整體平均四至五成內地買家的情況比比皆是。

部分市區新盤甚至有八至九成的內地買家。（圖為尖沙咀瑧玥銷售場面）

內地買家冀調動資金至境外

曾煥平認為，至少在接下來這幾年，內地客買家來港買樓的情況暫時不會改變。隨著國內經濟開始復甦，盡管國內樓價仍在低位徘徊，但國內買家若有餘錢或可調動的資金，都很希望將資金調往境外，而香港正是首選。雖然香港屬於中國境內，但資金來到香港，基本上就可以自由流向世界任何地方。

仲量聯行香港主席曾煥平。

仲量聯行香港主席曾煥平。

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