太子道西349號地盤市值1.2億放售　5年前1.28億向鄧成波家族買入

世邦魏理仕表示 ,獲委任以公開招標出售太子道西349號地盤，目前已獲批建安老院舍大樓，截標日期為8月18日中午12時。據知，地盤市值約1.2億元，較2021年時購入價1.28億元低6.7%。



地盤獲批建安老院舍大樓

該物業地盤面積約6,274平方呎，現為已清拆的交吉地盤，已獲城規會批具體方案，可重建為一幢11層高的安老院舍大樓（連地庫），並附設兩部升降機、上落客區及停車位。獲批方案預計可提供141個床位，最高總樓面面積約達31,371平方呎。

世邦魏理仕香港資本市場部執行董事莫偉豪表示，太子道西349號地盤已獲批安老院舍發展方案，買家可省卻冗長的規劃程序。

業主2021年1.28億向鄧成波家族買入

據知，原業主在2021年以1.28億元向鄧成波家族買入，如以目前市值1.2億元計，持貨至今5年，物業期內貶值800萬元或6.7%。

太子道西349號地盤。

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