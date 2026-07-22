嘉居·天后2980萬沽天際特色戶全層、呎價3.48萬　創項目雙破頂

新盤市場錄得大額成交。嘉居·天后以2,980萬元沽天際特色全層，呎價34,772元，創項目售價及呎價雙新高。另黃竹坑站港島南岸第3期BLUE COAST 逾6,055萬元沽兩伙。



嘉居·天后2980萬沽天際特色全層

嘉華國際（0173）旗下天后英皇道33號新盤嘉居·天后今日（22日）以2,980萬元沽天際特色單位成交，呎價34,772元，屬30樓A單位，屬全層設計，實用面積857平方呎，為三房一套房間隔，創項目售價及呎價雙新高。據知，買家為本地客，因鍾情項目地理位置，加上預計於年底前入伙，故購入單位作自住用途。

項目累計已售出73伙，套現逾8億元，僅餘最後1伙位於31樓連平台的天際特色單位待售。

嘉華國際（0173）旗下天后英皇道33號新盤嘉居·天后。

BLUE COAST招標形式沽兩伙 套現逾6055萬

長實（1113）與港鐵（0066）合作發展的黃竹坑站港島南岸第3期BLUE COAST 以招標形式連沽兩伙，單日合共套現逾6,055萬元。

是次成交單位包括第1A座29樓B室，實用面積1,267平方呎，屬四房套連儲物房及洗手間間隔，成交金額4,029.06萬元，成交呎價31,800元；另一伙位於第2A座9樓B室，為三房套連儲物房及洗手間間隔，實用面積773平方呎，成交金額2,026萬元，成交呎價26210元。據知，BLUE COAST系列至今累售1,178伙，總套現金額逾213.2億元。

黃竹坑站港島南岸第3期BLUE COAST。

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