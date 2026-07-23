8組客搶高20口價！荃灣地皇廣場80呎銀主舖30萬沽　買家作迷你倉

著名死場荃灣地皇廣場，大業主早前將商場劏開細舖出售後，不少磚頭投資者接火棒，商場最終成損手「英雄塚」。場內一個約80平方呎的劏舖，早前由銀主在私人拍賣場以10萬元公開拍賣！



代理透露，拍賣現場錄8組買家舉手競投，最終搶高20口價至30萬元成交，呎價約3,750元，仍較14年前買入價低逾92%。他又續指，該舖位成交價「好抵」，新買家購入作迷你倉。



銀主開價10萬元 終獲8組客搶高至30萬沽

涉及荃灣地皇廣場2樓210號舖位，建築面積約80平方呎。該舖開則方正，現已交吉，鄰近舖位租客為夾公仔舖。據悉，該舖位屬銀主盤，銀主開價10萬元，由於叫價吸引，代理 曾表示獲大量查詢「一日收10個call」。

該舖位昨日以每口叫價1萬元拍賣，現場錄得8組客舉手競投，最終搶高20口價至30萬元成交，呎價約3,750元。代理指，該成交價「好抵」，新買家購入將作迷你倉之用。據知，該舖位市值約30至35萬元，即成交價較市價有最多約14%折讓。

借貸斷供淪為銀主盤 較買入價低逾92%沽

資料顯示，業主於2012年商場拆售後以388.9萬元一手買入該舖，其後於2013年4月借貸，惟最終於去年斷供，並淪為銀主盤。以當年買入價計算，該舖於14年間價瀉358.9萬元或約92.3%。

今年5月錄歷史新低成交

而事實上，地皇廣場亦常有勁蝕個案，在今年五月錄一宗商場歷史新低成交，屬場內一個約80平方呎的迷你舖，以16.5萬元沽出，業主持貨14年，舖價勁蝕94.4％，造價甚至低過同區電單車車位。

著名「劏舖死場」 小業主聯合自救終失敗

荃灣地皇廣場是香港著名的「劏舖死場」，於2012年由人稱「劏舖大王」的投資者尹柏權，將其改建成數百個蚊型舖位拆售。因場內配套不足、業權分散等原因，地皇廣場自2015年正式營運後，迅速陷入十室九空的窘境。

雖然小業主們曾多次嘗試聯手自救，一度成立了香港首個「劏場聯盟」，以聯租方式將其重新打造為美食廣場（foodcourt），惟遇上新冠疫情、經濟環境轉差等因素，地皇廣場翻生宣告失敗，最終成為一眾投資者損手「英雄塚」。

「劏場聯盟」包括有荃灣地皇廣場、荃立方、大埔大日子、元朗又一新城等。（羅國輝攝）

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