無殼蝸牛注意！彭博料樓價今明兩年飆19%　今夏租金升勢創10年高

彭博唱好港樓表現。彭博行業研究（BI）認為，在內地強勁需求、有限供應和租金強勁成長的推動下，香港樓價料在2026年迎來近十年最大幅度的反彈。與此同時，本港住宅租金勢創十年來最大夏季漲幅。



彭博報告指出，港料年內料達11%的漲幅，將是近十年來最高紀錄。﹙資料圖片﹚

內地買家仍是樓市重要推動力

根據BI一份報告，香港二手樓價2026年和2027年累計會上漲19%。報告還指出，年內料達11%的漲幅將是近十年來最高紀錄。Patrick Wong牽頭的分析師說，強勁的內地買家需求，新建數量下降以及火熱的租賃市場都是支撐樓價成長的因素。

內地買家仍是香港樓市的重要推動力，BI報告稱今年第一季他們花費了約430億港元在港置業，金額創下同期新高。人民幣兌港元的升值以及近期的市場復甦都使得投資香港對這部分買家更具吸引力。

上半年本港租金環比上漲近4%

另一邊廂，隨著香港房地產市場的復甦勢頭增強，當地住房租賃市場有望創下十年來最大的夏季漲幅。

彭博引述中原地產數據，今年上半年本港租金環比上漲近4%。地產中介機構們預計，中國內地專業人士和學生穩定流入，疊加來自外籍人士的需求也在成長，將促使今年夏季租金錄得自2016年以來最大同期升幅。

本港住房租賃市場有望創下十年來最大的夏季漲幅。﹙資料圖片﹚

「學生和內地人仍在拉動熱火朝天的租賃市場，」線上租賃平台千居的首席運營官James Fisher向彭博表示。「不過與過去幾年夏季租金的季節性上漲相比，今年主要的不同之處絕對是外籍人士需求這一塊。」

報道又指，租金大漲反映出，在疫情導致大量外派人士離開後已滑坡數年的香港樓市，如今正穩步復甦。截至今年5月，當地住宅價格已連續12個月上漲，延續了2018年以來最長連漲趨勢。

這種復甦對擁有上環和山頂等熱門地段房產的個人業主來說無疑是一大利好。而雖然香港的地產商持有的出租房源不多，但租賃市場繁榮會增加投資者的需求，從而可能推動房屋銷售。不過學生和新來港人士的經濟壓力也因此增大，他們面臨的單位租金往往比紐約和倫敦還要高。