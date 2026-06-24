會地古洞PARK SILICON周內上樓書　最快7月推售　基座商場10萬呎

古洞首個新盤快將登場。會德豐地產旗下古洞新盤PARK SILICON最快周內上載項目兩期樓書，料於7月份推售。項目同時設有10萬平方呎基座商場，以及1.2萬平方呎會所連園林設施。



會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，期望周內可以上載項目兩期樓書，樓盤主打兩房戶，最快7月推售，另設4伙示範單位，涉及一房至三房。該盤自命名以來已接獲約1,000個查詢，當中一半屬內地客、新來港人士、創科專才，另一半為本地換樓家庭，投資客、換樓客等，來自不同地區。

古洞站2027年落成 設有蓋通道前往港鐵站

另外，黃光耀指，港鐵古洞站將於2027年落成，與PARK SILICON 落成日期相近，為方面住戶，亦會興建有蓋通道前往古洞港鐵站。

會德豐上半年沽近2000伙、套現近240億

後市方面，他認為雖然近期新盤成交放慢，但認為屬市場回氣，各發展商亦為下半年銷售作準備。集團上半年銷量則暫錄近2,000伙成交，套現近240億元，兩者亦較去年同期上升約一倍。

+ 1

基座商場10萬呎、私人會所園林1.2萬呎

會德豐地產助理董事兼總經理（商務）余麗珠表示，項目設10萬平方呎基座商場，當中包括露天茶座，商戶涵蓋創科、餐飲、美容、書店、花卉類商舖，而商場商戶類型可以與會所互相補足。

會德豐地產高級經理（市務）吳家寶表示，項目設私人會所園林佔地1.2萬平方呎、設三大會德豐品牌，包括BODY&SOUL , THE SUITE , SPARK，內容涵蓋健康、工作、創科、兒童娛樂等。

PARK SILICON項目分兩期發展共781伙，第一期涉及457伙，第二期涉及324伙。標準單位實用面積由約310平方呎至約600平方呎，涵蓋一房至三房戶型，主打兩房佔近六成，另提供特色戶。

古洞站一帶發展項目。（黃祐樺攝）

01驗樓 ︰「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺陷。若希望《香港01》為你驗樓，可簡單寫下自己的「上車」故事，並將個人聯絡方式電郵至：property@hk01.com我們會盡快與你聯絡。