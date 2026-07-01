會德豐地產上半年銷售額破240億　下半年推北都頭炮PARK SILICON

今年上半年新盤市場轉旺。會德豐地產2026上半年銷售金額已突破240億元，總套現達241.6億元，累售單位2,022伙。會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，累售單位及銷售金額均大幅增長，是去年同期約2.7倍，相信今年餘下時間的銷售成績有望打破去年紀錄。



黃光耀表示，回顧上半年，年初先推出的港島南岸DEEP WATER SOUTH，當中第6B期「GRANDE BLANC」4房大宅更以8,686萬元售出，呎價逾5.1萬元，創項目成交價及呎價新高，全盤開售至今累售190伙，共套現35.4億元。

DEEP WATER SOUTH

同系啟德 PARK PENINSULA系列今年至今累售1,334伙，套現高達159.8億元，其中MIAMI QUAY於短短3個月內售出逾300伙，套現逾35.4億元。至於區內 MONACO 系列，今年累售54 伙，套現近5.7億元。

另外，日出康城SEASONS 系列，今年至今售出183伙，連同車位及電單車位，共吸金約13.8億元；藍田KOKO HILLS 系列，今年則沽201伙，套現約21.4億元。

九龍塘龍庭里8號The Monet。（蔡偉南攝）

展望下半年，黃光耀指，集團將重點部署推售位於北部都會區中心位置古洞北全新項目PARK SILICON，同時推出PARK PENINSULA 系列的壓軸項目DOUBLE COAST II。

此外，集團旗下位於九龍塘龍庭里的超級豪宅項目The Monet，將舉辦專屬貴賓活動。項目分3期發展，共設4座分層住宅，提供133伙單位，並設九龍頂級豪宅中罕有的尊貴私人會所及偌大園林。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀（右三）。

01驗樓 ︰「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺陷。若希望《香港01》為你驗樓，可簡單寫下自己的「上車」故事，並將個人聯絡方式電郵至：property@hk01.com我們會盡快與你聯絡。