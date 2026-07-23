新盤戰報｜天璽．天逾2.54億沽12伙　波老道應天四房逾1.43億沽

樓市氣氛轉旺，市場錄不少豪宅成交，當中啟德天璽．天以逾2.54億元招標沽12伙，另波老道「應天」亦以逾1.4億沽四房戶。



新地（0016）旗下啟德天璽．天第2期再以招標方式沽12伙，合共套現逾2.54億元，項目六日內合共以招標20伙，套現逾4.16億元。該批沽出單位，成交價由1,207萬元至4,094.4萬元。

當中成交價及呎價最高單位為第1座21樓A1單位，屬四房套及工作間間隔，實用面積908平方呎，連1個車位，成交金額為4,094.4萬元，呎價為45,093元，創項目低層單位成交呎價新高。

新地（0016）旗下啟德天璽．天。

波老道「應天」逾1.43億沽四房

長實集團（1113）旗下半山波老道21號21 BORRETTROAD項目第2期「應天」，於今日（23日）以逾1.43億元連車位招標沽一伙四房雙套連儲物房間隔，屬11樓10號大宅，實用面積2,153平方呎 ,呎價66,600元。

半山波老道21號21 BORRETTROAD項目第2期「應天」。

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