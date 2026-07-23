曾掃12伙聚賢居！陳樹渠家族迎「收成期」　2個月連沽4伙賺2200萬

樓價升勢勁，再有知名家族出手沽貨。本地知名教育家及慈善家陳樹渠家族，新近以1,055萬元沽出上環聚賢居一伙兩房單位，呎價約23,815元。該家族長情持貨約20年。帳賺583.2萬元或約1.2倍。值得留意，該家族於2005年斥約6,500萬元購入聚賢居12伙，近兩個月已連環沽4伙套現4,000萬元，帳賺逾2,200萬元。



內地客1055萬買聚賢居兩房

上述成交單位為聚賢居2座中層E室，實用面積443平方呎，屬兩房間隔。據悉，該單位於今年初開始放盤，當時叫價1,350萬元，多次調整價格後，最終減至1,055萬元易手，呎價23,815元。至於，新買家姓張（ZHANG）及姓吴（WU），以聯名方式入市，並英文名為普通話拼音，料為內地背景人士。

成交單位為聚賢居2座中層E室，實用面積443平方呎，屬兩房間隔。（資料圖片）

陳樹渠家族揸約20年 帳賺近六球

資料顯示，原業主以寶御物業發展有限公司（A.V.C. PROPERTY DEVELOPMENT COMPANY LIMITED）名義作登記。該公司股東包括寶聲置地有限公司；董事則包括寶聲集團董事長陳燿璋（或陳耀璋）、陳燿陽和陳燭蓮，均為陳樹渠家族成員，以及寶聲集團房地產部總經理何錫添亦為董事之一。

陳樹渠家族成員早於2006年底斥約471.8萬元購入單位，持貨約20年易手，帳面獲利583.2萬元，樓價期內升值約1.2倍。

已減持4伙聚賢居

值得留意，陳樹渠家族成員於2005年斥約6,500萬元，購入聚賢居12伙單位，近兩個月已連環沽出其中4伙，共套現4,000萬元，帳賺逾2,200萬元。

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