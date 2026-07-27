舊樓併購重建夢碎　長沙灣道住宅地盤「腰斬」6000萬沽　8年蝕53%

雖然近期樓市回暖，不過高位買入的市區住宅地盤依然要大幅蝕讓。長沙灣道一幅佔地約2,310平方呎的住宅地盤，在今年3月中以蝕讓價9,800萬元放售，較2018年買入價約1.29億元，低約24%。惟據最新資料，該市區住宅地盤新近進一步劈價至6,000萬元落實沽出，較2018年買入價大幅貶值約6,900萬元或53.5%。



上述為長沙灣道282至284號住宅地盤，地盤面積約2,310平方呎，現批則面積約19,471平方呎，在今年3月份以現狀交吉放售。當時物業意向價約9,800萬元，即每方呎樓面地價約5,033元。

新買家料為建築公司大判

不過最新資料顯示，該住宅地盤以6,000萬元沽出，新買家為萬盈國際投資有限公司（MAXFIELD INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED），公司董事姓吳，料為一間作為大判的建築公司高層人員。以最新成交價6,000萬元計算，成交呎價約3,082元。

長沙灣道282至284號。

2018年斥1.29億買入統一業權

該市區地盤原業主為俊輝置業，於2018年以約1.29億元購入統一業權，當時料作舊樓併購重建。

扣除地基成本、樓面地價僅逾3000元

據了解，地盤地基工程已完成，並連同已批則方案一併出售，有助買家大幅縮短發展周期，超快速為項目回本，若扣除地基成本，每方呎樓面地價僅逾3,000元。

01驗樓 ︰「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺陷。若希望《香港01》為你驗樓，可簡單寫下自己的「上車」故事，並將個人聯絡方式電郵至：property@hk01.com我們會盡快與你聯絡。